مصرع 28 وإصابة 15 بنيبال فى تحطم حافلة

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، عن السلطات بنيبال، أن الحادث وقع فى مقاطعة "موجو" بنيبال وخلّف وراءه أيضًا 15 مصابًا آخر على الأقل.

ولا تزال السلطات فى نيبال تبحث عن جثث أخرى فى موقع الحادث، فيما جرى نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات.

وأشارت الشبكة إلى أن سبب الحادث غير معروف حتى الآن.