ندرة المياه تهدد إمدادات الطاقة فى النرويج

جدة - نرمين السيد - رغم مرور بضعة أيام فحسب على بدء أطول كابل بحرى فى العالم بنقل الطاقة الكهرومائية من النرويج إلى المملكة المتحدة، ظهرت بالفعل مخاوف إزاء عدم امتلاك النرويجيين ما يكفيهم من الطاقة، فيما تضرب أزمة طاقة أوروبا الشمالية بسبب نقص المياه.





وذكرت النسخة العربية لصحيفة "ذى إندبندنت" البريطانية، أن الدول الاسكندينافية تواجه حالياً تدهور كبير فى أمن الطاقة، حيث تجف الخزانات التى تمد عملية توليد الطاقة الكهرمائية بالمياه، ونتيجة لذلك، ترتفع أسعار الطاقة ارتفاعاً جنونياً، وقد تضاعفت تكاليفها فى الدول الاسكندينافية خمس مرات خلال سبتمبر العام الجارى مقارنة بالعام الماضى.

وتعتمد النرويج على نحو كامل تقريباً على الطاقة الكهرومائية التى ساعدت بشكل كبير فى تنمية وتطور البلاد خلال القرن التاسع عشر، فيما تغطى الطاقة الحرارية وطاقة الرياح، التى بدأت البلاد استغلالها منذ وقت قريب، نسبة ضئيلة.

ويوجد فى النرويج أكثر من ألف خزان للطاقة الكهرومائية يزيد إجمالى طاقتها الاستيعابية على 87 تيراواط/ساعة، ولكن بسبب تساقط الأمطار بمعدّل أقل من المتوسط، وصلت الخزانات إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد خلال هذا الوقت من السنة.

وفيما اعتبر الكابل الجديد الذى يصل المملكة المتحدة بالنرويج سبيلاً لتوصيل طاقة نظيفة إلى المملكة المتحدة قادرة على تلبية حاجة 1.4 مليون منزل، سوف تساعد هذه الوصلة كذلك فى تحقيق التوازن فى الشبكة وستكون قادرة على مدّ النرويج بطاقة تولّدها الرياح، إلا أنه فى ظل انخفاض منسوب المياه فى الخزانات، تزداد دواعى القلق بشأن الأثر الأوسع للقيود على الطاقة، لا سيّما خلال فترة التعافى من جائحة فيروس كورونا.