منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع في دقائق تحصل على التمويل اعرف الشروط والمزايا

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منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع في أقل من دقائق تحصل على تمويلك بمزايا ممتازه تعد أول منصة تعتمد على التكنولوجيا المالية التي توفر التمويل الشخصي السريع للعملاء في اقل وقت ممكن في حالة توافر متطلبات التمويل من الشروط والضوابط المعلن عنها في أي مكان و أي وقت على أراضي المملكة دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر شركة سلفة كما أنها تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلي أن منصة سلفة مرخصة من قبل من البنك المركزي السعودي لتمنح العملاء المبالغ النقدية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية والضرورية سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال أهم مميزات وشروط الحصول على التمويل الشخصي وطريقة التقديم.شروط تمويل شخصي عبر منصة سلفة
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية للتمويل الشخصي سلفة غير متاح للمقيمين.
- يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عاما أو اكثر وألا يزيد عن 60 عاما.
- يجب أن يكون المتقدم قائم على راس العمل وأن تكون فترة العمل بحد ادني ثلاث شهور لموظفي القطاع الحكومي.
- في حالة إذا كان موظف في القطاع الخاص يجب أن تكون فترة العمل بحد أدني سته اشهر.
- يشترط أن يكون الحد الأدنى للمتقدم 4000 ريال سعودي.
- يقدم التمويل من منصة سلفة بدون تحويل راتب.
لاقت منصة سلفة أقبال كبير من الأفراد لأنها تتميز بعدة مزايا أهمها الأتي:
- كل أركان التمويل الشخصي تتوافق توافق تام مع الشريعة الإسلامية.
- تتميز بهامش ربح تنافسي لا مثيل له.
- سرعة في الوقت للحصول على التمويل حيث يتم إيداع مبلغ التمويل بحساب العميل بأقل وقت ممكن لا يتعدي 15 دقيقة.
- أطول مدة سداد ممكن تتناسب مع الظروف الخاصة المادية للعميل.
- متاح للعميل تحديد مبلغ التمويل المطلوب (1000-5000) وفترة السداد
- لا يتطلب تحويل الراتب أو الاستعانة بكافيل.
يوجد عدد مراحل يجب أن يمر بها العميل لتقديم طلب التمويل الشخصي وتتمثل في النقاط الأتية:
- يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة وتشمل على بيانات شخصية وبيانات العمل والحالة المالية من أجل التأكد ثم تقييم الطلب بشكل سريع.
- لابد من تحديد قيمة مبلغ التمويل وفترة السداد المناسبة للعميل حتى لا يتعثر في السداد وتؤثر على الوضع المالي للعميل.
- في حالة التأكد من صحة البيانات وتقديم أهم الوثائق المطلوبة تتم الموافقة الفورية على استلام المبلغ.
طريقة التقديم لطلب التمويل الشخصي من سلفة:
- الخطوة الأولي لابد من إنشاء حساب على منصة سلفة عن طريق الدخول إلي موقع سلفة الإلكتروني.
- تسجيل الدخول على المنصة من خلال إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الجوال.
- كلمة المرور.
- الهوية الوطنية.
- قم بالدخول إلي رابط طلب التمويل.
- يجب ملء نموذج طلب السلفة.
الوسوم
منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع في أقل من دقائق تحصل على تمويلك بمزايا ممتازه تعد أول منصة تعتمد على التكنولوجيا المالية التي توفر التمويل الشخصي السريع للعملاء في اقل وقت ممكن في حالة توافر متطلبات التمويل من الشروط والضوابط المعلن عنها في أي مكان و أي وقت على أراضي المملكة دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر شركة سلفة كما أنها تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلي أن منصة سلفة مرخصة من قبل من البنك المركزي السعودي لتمنح العملاء المبالغ النقدية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية والضرورية سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال أهم مميزات وشروط الحصول على التمويل الشخصي وطريقة التقديم.شروط تمويل شخصي عبر منصة سلفة
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية للتمويل الشخصي سلفة غير متاح للمقيمين.
- يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عاما أو اكثر وألا يزيد عن 60 عاما.
- يجب أن يكون المتقدم قائم على راس العمل وأن تكون فترة العمل بحد ادني ثلاث شهور لموظفي القطاع الحكومي.
- في حالة إذا كان موظف في القطاع الخاص يجب أن تكون فترة العمل بحد أدني سته اشهر.
- يشترط أن يكون الحد الأدنى للمتقدم 4000 ريال سعودي.
- يقدم التمويل من منصة سلفة بدون تحويل راتب.
لاقت منصة سلفة أقبال كبير من الأفراد لأنها تتميز بعدة مزايا أهمها الأتي:
- كل أركان التمويل الشخصي تتوافق توافق تام مع الشريعة الإسلامية.
- تتميز بهامش ربح تنافسي لا مثيل له.
- سرعة في الوقت للحصول على التمويل حيث يتم إيداع مبلغ التمويل بحساب العميل بأقل وقت ممكن لا يتعدي 15 دقيقة.
- أطول مدة سداد ممكن تتناسب مع الظروف الخاصة المادية للعميل.
- متاح للعميل تحديد مبلغ التمويل المطلوب (1000-5000) وفترة السداد
- لا يتطلب تحويل الراتب أو الاستعانة بكافيل.
يوجد عدد مراحل يجب أن يمر بها العميل لتقديم طلب التمويل الشخصي وتتمثل في النقاط الأتية:
- يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة وتشمل على بيانات شخصية وبيانات العمل والحالة المالية من أجل التأكد ثم تقييم الطلب بشكل سريع.
- لابد من تحديد قيمة مبلغ التمويل وفترة السداد المناسبة للعميل حتى لا يتعثر في السداد وتؤثر على الوضع المالي للعميل.
- في حالة التأكد من صحة البيانات وتقديم أهم الوثائق المطلوبة تتم الموافقة الفورية على استلام المبلغ.
طريقة التقديم لطلب التمويل الشخصي من سلفة:
- الخطوة الأولي لابد من إنشاء حساب على منصة سلفة عن طريق الدخول إلي موقع سلفة الإلكتروني.
- تسجيل الدخول على المنصة من خلال إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الجوال.
- كلمة المرور.
- الهوية الوطنية.
- قم بالدخول إلي رابط طلب التمويل.
- يجب ملء نموذج طلب السلفة.
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