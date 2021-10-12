جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة النقل الجزائرية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم استئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحرى للمسافرين، حسب البرنامج الذى تم اعتماده والمتضمن رحلتين إثنتين أسبوعيا، فى اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا.
وأضاف البيان أن أول رحلة ستنطلق من ولاية وهران (شمال غربى الجزائر) يوم 21 أكتوبر الجارى، وسيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى بعد الموافقة من قبل السلطات حسب تطورات الوضع الصحى للبلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتى تنفيذا لقرار الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وفى إطار مساعى الحكومة لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تعلن استئناف رحلات النقل البحرى للمسافرين اعتبارا من 21 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.