الجزائر تعلن استئناف رحلات النقل البحرى للمسافرين اعتبارا من 21 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة النقل الجزائرية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم استئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحرى للمسافرين، حسب البرنامج الذى تم اعتماده والمتضمن رحلتين إثنتين أسبوعيا، فى اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا.

وأضاف البيان أن أول رحلة ستنطلق من ولاية وهران (شمال غربى الجزائر) يوم 21 أكتوبر الجارى، وسيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى بعد الموافقة من قبل السلطات حسب تطورات الوضع الصحى للبلاد.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتى تنفيذا لقرار الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وفى إطار مساعى الحكومة لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية.