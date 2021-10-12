الكويت وإيطاليا تبحثان التعاون العسكرى المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن خالد صالح الصباح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالية الفريق أول طيار إنزو فيتشاريلى والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائى، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.





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