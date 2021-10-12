ميركل: الاعتراف بحكومة طالبان ليس على جدول الأعمال بعد 

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن "قضية اعتراف ألمانيا بحكومة حركة طالبان في أفغانستان ليست على جدول أعمال قمة العشرين، كونها ليست شاملة".
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته عقب مؤتمر بالفيديو لدول مجموعة العشرين حول الوضع في أفغانستان: "لقد أوضحت أنا وسياسيون آخرون أنه وفقا لتقييمنا الحالي، فإن حكومة طالبان ليست شاملة، وبالتالي فإن موضوع الاعتراف بها ليس على جدول الأعمال".
وأضافت: "من الممكن والضروري الاستمرار في مفاوضات تجري الآن مع طالبان منذ مدة، حتى من قبل الجانب الألماني لمناقشة الوضع"، لافتة إلى أن "محاربة الإرهاب محورية خلال مثل هذه الاجتماعات".
وتابعت: "أكدنا اليوم مرة أخرى، أننا في ألمانيا سنخصص هذا العام 600 مليون يورو لحل المشاكل الإنسانية، لأننا بحاجة إلى تجنب الانهيار الاقتصادي في أفغانستان".
وشددت ميركل على المطالبة بأن يكون "لدى جميع منظمات الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى تقديم المساعدة الإنسانية وتوفيرها، طبقا للمبادئ المعترف بها دوليا".
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