موسكو تعرض على واشنطن إزالة جميع القيود المتبادلة في عمل البعثات الدبلوماسية...

أكدت وزارة الخارجية الروسية، على أن الإجراءات المناهضة لموسكو من جانب واشنطن لن تبقى دون رد، مشددة على أن روسيا لا تسعى إلى التصعيد وتقترح إزالة جميع القيود المفروضة على الجانبين.
وجاء بيان الوزارة عقب مشاورات عقدت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والتي ركزت على القضايا المتعلقة بسير عمل البعثات الخارجية لكلا البلدين.
وأضاف: "أكد الجانب الروسي أن الأعمال المعادية لروسيا لن تبقى دون رد، لكن موسكو لا تسعى جاهدة لمزيد من التصعيد".
وتابع: "أبلغت نولاند أن استمرار خط المواجهة لواشنطن فيما يتعلق بالأجندة الثنائية وفي سياق المشاكل الدولية والإقليمية الحادة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في العلاقات الروسية الأمريكية".
وأوضح البيان، أن "موسكو جددت التأكيد على أن النهج الواقعي مطلوب، والذي يفترض بناؤه على أساس مبادئ المساواة والاعتبار المتبادل لمصالح الطرف الآخر".
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