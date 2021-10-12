للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تمشي على عصا

للمرة الأولى، استخدمت الملكة إليزابيث الثانية عصا للمشي، في مناسبة عامة كبيرة، مما شغل وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت الملكة إليزابيث وهي تستعين بعصا للمشي، أثناء حضورها قداسا في كنيسة دير ويستمنستر بلندن.

وكانت آخر مرة التقطت فيها صور للملكة مستعينة بعصا، بعد خضوعها لعملية في الركبة عام 2004.

ولم يذكر مكتب الملكة البالغة من العمر 95 عاما، أي سبب لاستخدامها أداة المساعدة في المشي.