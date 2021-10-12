توضيح هام من البنك المركزي السعودي بشأن تحويل راتب العميل من بنك لآخر

أفاد البنك المركزي السعودي بأن العميل يحق له تحويل راتبه إلى بنك آخر في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة عليه لمصلحة البنك الحالي، فيما يأتي ذلك في إطار دور البنك المركزي في توضيح كل ما يتعلق بالعمليات المصرفية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الأدوار العديدة التي يقوم بها ومنها، سك وطبع الريال السعودي ودعم النقد وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، وتقوية غطاء النقد، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية في البلاد، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار والصرف، ومتابعة شركات التأمين التعاوني والمهن الحرة المتعلقة بالتأمين، وغيرها من المهام.البنك المركزي السعودي يوضح شروط تحويل راتب العميل من بنك لآخر
وحدّد البنك المركزي السعودي شروط تحويل راتب العميل من بنك لآخر في المملكة، إذ جاءت على النحو التالي:
- ينبغي على البنك الحالي منح خطاب إخلاء الطرف في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.
- أو منح شهر عمل من تاريخ الطلب في حال وجود بطاقة ائتمان.
- يستثنى من ذلك الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية.
- ويُمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي للإطلاع على مبادئ حماية عملاء البنوك في المملكة.
وعن طريقة تحويل الراتب من بنك إلى آخر فإن ذلك يمكن من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة على النحو التالي:
- الذهاب إلى جهاز الصراف الآلي التابع للبنك الحالي ومعنا بطاقة الائتمان التابعة لهذا البنك.
- إدخال البطاقة في جهاز الصراف.
- كتابة الرقم السري الخاص بالبطاقة، والمكون من 4 أرقام.
- ظهور خيارات على شاشة.
- نختار كلمة الإيداع.
- إدخال المبلغ التي سيجري إرساله.
- سحب البطاقة من ماكينة الصراف الآلي.
وننشر بعض الإرشادات المفيدة بشأن تحويل المرتب من بنك إلى آخر في السعودية، وذلك على النحو التالي:
- إحضار براءة الذمة من البنك الذي نرغب في تحويل الراتب منه.
- تعبئة نموذج الخاص بخدمة تحويل المرتب.
- الانتقال إلى قسم الوارد والصادر.
- بعد ذلك، الذهاب إلى قسم الأرشيف.
- وفي الخطوة التالية، ننتقل إلى قسم تنظيف الرواتب.
الوسوم
أفاد البنك المركزي السعودي بأن العميل يحق له تحويل راتبه إلى بنك آخر في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة عليه لمصلحة البنك الحالي، فيما يأتي ذلك في إطار دور البنك المركزي في توضيح كل ما يتعلق بالعمليات المصرفية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الأدوار العديدة التي يقوم بها ومنها، سك وطبع الريال السعودي ودعم النقد وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، وتقوية غطاء النقد، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية في البلاد، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار والصرف، ومتابعة شركات التأمين التعاوني والمهن الحرة المتعلقة بالتأمين، وغيرها من المهام.البنك المركزي السعودي يوضح شروط تحويل راتب العميل من بنك لآخر
وحدّد البنك المركزي السعودي شروط تحويل راتب العميل من بنك لآخر في المملكة، إذ جاءت على النحو التالي:
- ينبغي على البنك الحالي منح خطاب إخلاء الطرف في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.
- أو منح شهر عمل من تاريخ الطلب في حال وجود بطاقة ائتمان.
- يستثنى من ذلك الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية.
- ويُمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي للإطلاع على مبادئ حماية عملاء البنوك في المملكة.
وعن طريقة تحويل الراتب من بنك إلى آخر فإن ذلك يمكن من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة على النحو التالي:
- الذهاب إلى جهاز الصراف الآلي التابع للبنك الحالي ومعنا بطاقة الائتمان التابعة لهذا البنك.
- إدخال البطاقة في جهاز الصراف.
- كتابة الرقم السري الخاص بالبطاقة، والمكون من 4 أرقام.
- ظهور خيارات على شاشة.
- نختار كلمة الإيداع.
- إدخال المبلغ التي سيجري إرساله.
- سحب البطاقة من ماكينة الصراف الآلي.
وننشر بعض الإرشادات المفيدة بشأن تحويل المرتب من بنك إلى آخر في السعودية، وذلك على النحو التالي:
- إحضار براءة الذمة من البنك الذي نرغب في تحويل الراتب منه.
- تعبئة نموذج الخاص بخدمة تحويل المرتب.
- الانتقال إلى قسم الوارد والصادر.
- بعد ذلك، الذهاب إلى قسم الأرشيف.
- وفي الخطوة التالية، ننتقل إلى قسم تنظيف الرواتب.
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