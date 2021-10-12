أخبار اليمن : 214 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

214 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 214 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و9 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية، وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجام.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 28 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 239 قذيفة و161 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.