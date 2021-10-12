مفوضية الانتخابات العراقية: النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان، فى مؤتمر صحفى وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن إجراءات المفوضية دقيقة ومتابعة، والنتائج المعلنة ليست نهائية، لافتًا إلى أن غدًا أو بعد غد، سيكون هناك أكثر من 3 آلاف صوت سيتم عدها وفرزها أمام الجميع لإضافتها إلى النتائج المعلنة.

وأضاف عدنان : "من يعتبر أن النتائج غير منسجمة مع أصواته يمكنه تقديم الطعن"، مؤكدًا أن المفوضية أكملت تدقيق المحافظات وأعلنتها أمام الرأى العام.

وفى السياق، قالت مساعد المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة، وفقًا لـ(واع)، إن 3100 محطة موزعة على جميع المحافظات سيتم فرز أصواتها فى المركز الوطنى بالعاصمة بغداد، لافتة إلى أن هذه المحطات تمثل 60 ألف صوت، وسيتم فتحها أمام وسائل الإعلام وبحضور المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام والشركة الفاحصة.

وأشارت إلى أن هذه المحطات التى سيتم فرزها بشكل يدوى هى التى تعرضت للعطل فى يوم التصويت، مؤكدة أن نتائج الانتخابات التى أعلنت تمثل 94% وأما الصناديق التى ستتم إعادة فحصها تمثل 6%.