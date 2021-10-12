مقتل 3 مهاجرين صدمهم قطار فى جنوب غرب فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الفرنسية، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الانجليزية اليوم الثلاثاء، إن المهاجرين كانوا مستلقين على مسار القطار عندما صدمهم.

ولا تزال الشرطة الفرنسية تجرى تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، فيما أفاد مصدر بالشرطة بأن المهاجرين يحملون الجنسية الجزائرية.