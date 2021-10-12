عائد % 13 في البنوك أفضل طريقة لإستثمار أموالك في عام واحد بأرباح مضمونة مقدماً 2021

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عمر شويل - جدة عائد % 13 في البنوك أفضل طريقة لإستثمار أموالك في عام واحد بأرباح مقدماً 2021 أفضل بديل لشهادات % 6، إذا كنت تمتلك مبلغ من المال وتسعى إلى استثماره خلال فترة زمنية قصيرة أقصاها عام واحد، ماذا يمكنك أن تفعل وخاصة بعد خفض فائدة شهادات العام الواحد التي وصلت إلى % 6 فقط !، لذا ما هي البدائل الآمنة التي تحقق عائد مرتفع % 13 خلال مدة أقصاها عام واحد نتناول اليوم ذكر ذلك تفصيلاً، عائد % 13 في البنوك أفضل طريقة لإستثمار أموالك في عام واحد بأرباح مقدماً 2021 أفضل بديل لشهادات % 6.

عائد % 13 في البنوك أفضل طريقة للإستثمار

هناك أربعة طرق للاستثمار خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام واحد، نتناول اليوم مزايا كل طريقة مع ذكر الإختيار الأفضل من بينهم، لتحقيق أعلى عائد خلال أقل مدة زمنية بطريقة أمنة ومضمونة، شهادة الإستثمار، أذون الخزانة، حساب التوفير وصناديق الدخل الثابت.

شهادة الإستثمار و أذون الخزانة

الطريقة الأولى والأكثر هم إنتشاراً هي شهادة الإستثمار إلا أنها تحقق أقل عائد خلال عام، حيث أن عائد شهادة الإستثمار في العام الواحد يبلغ % 6 فقط، الطريقة الثانية هي أذون الخزانة والتي يمكنك من خلالها تحقيق أفضل وأعلى عائد إلا أنها الأقل إنتشاراً، حيث يقوم البنك المركزي بطرحها إسبوعياً نيابة عن وزارة المالية للعرب والأفراد والشركات، يبلغ متوسط عائد % 13 ويتم خصم % 20 من المبلغ ضرائب ورسوم شراء أذون الخزانة، وبعد خصم الضرائب يتراوح العائد بين 10 إلى 10.5 %، كما يمكنك إختيار المدة الزمنية التي تتناسب معك تتراوح بين ثلاث أشهر إلى عام، ويتم الحصول على عائد أذون الخزانة مقدماً على عكس شهادة الإستثمار.

حساب التوفير وصناديق الدخل الثابت

مع تراجع حسابات الفائدة نجد أن عائد حسابات التوفير أصبح قليل نسبياً، ولكن حساب التوفير مميز جداً للأشخاص أصحاب الفترة المفتوحة في ربط الأموال، يبلغ متوسط العائد على حسابات التوفير ما يتراوح بين 4 إلى 4.5 %، والذي يختلف حسب شرائح المبلغ الذي تم إدخاله، صناديق الدخل الثابت هي الطريقة الرابعة فهو مُعفى من الضرائب والاستثمار به ذو طريقة أمنة تماماً، ذو عائد متغير طبقاً لأداء الصندوق والذي قد يبدأ من 5 % ويصل إلى 20 %.

أفضل طريقة للإستثمار

أفضل إختيار لك إذا كنت شخص تفضل المخاطر فإن أذون الخزانة هي الإختيار الأمثل لك لتحقيق أفضل ربح من الاستثمار خلال عام واحد، أما إذا كنت تفضل المخاطرة فإن وصناديق الدخل الثابت هي الإختيار الأمثل لك، عائد % 13 في البنوك أفضل طريقة لإستثمار أموالك في عام واحد بأرباح مقدماً 2021 أفضل بديل لشهادات %6.