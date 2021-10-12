سلفة عرض تمويل سريع بدون تحويل الراتب وبأقل دخل شهرى

سلفة عرض تمويل سريع بدون تحويل الراتب ، أحد منتجات التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية ، والمصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، حيث توفر منصة سلفة الإلكترونية هذا المنتج بمبالغ مالية ، والتي تخدم الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث وفرت منصة سلفة الإلكترونية الفرصة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي المنصة ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، وبأقل دخل شهري وبمتطلبات بسيطة.

منتج تمويلي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي بأقل هامش ربح.

لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل الراتب الشهري له ، للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

المواطن الموظف في القطاع الحكومي والموظف في القطاع الخاص ، يمكنهم الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بأقل دخل شهري.

طالب التمويل يمكنه الحصول على مبالغ مالية تبدأ من 1000 ألف ريال سعودي ، ومبالغ مالية تصل إلى 5000 ريال سعودي.

إتاحت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية جدولة مدة سداد مبلغ التمويل ، علي أقساط مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له.

تعمل المنصة علي سرعة إيداع مبلغ السلفة في الحساب الخاص بطالب التمويل.

إجراءات سريعة وفورية لإنهاء طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب المتاح لدى منصة سلفة الإلكترونية.

عملت منصة سلفة الإلكترونية علي تسهيل عملية التمويل علي العملاء ، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للعميل للتقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، المتاح لدي منصة سلفة ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلي أحد المكاتب الرئيسية لمنصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

المواطن السعودي يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.

عمر طالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك للحصول على المبالغ التمويلية من خلال التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

المواطن الموظف في القطاع الحكومي والموظف في القطاع الخاص يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات من منصة سلفة الإلكترونية.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي هو 3 أشهر.

أما إذا كان طالب التمويل موظف في القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 6 أشهر.

أهم إمتيازات التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعوديةالشروط العامة للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب في المملكة العربية السعودية