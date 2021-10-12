أخبار اليمن : أسماء محطات تعبئة البنزين بسعر 8500 ليوم الاربعاء

أسماء محطات تعبئة البنزين بسعر 8500 ليوم الاربعاء
أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء أسماء وعناوين 42 محطة لتعبئة مادة البنزين بالسعر الرسمي ( 8500 ريالا) للدبة الواحدة سعة 20 لتراً ليوم غدٍ الاربعاء 13 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وحسب بيانات التوزيع فقد توزعت المحطات على محافظات ( امانة العاصمة، صنعاء، الجوف، عمران، المحويت، الحديدة، حجة، ريمة، ذمار البيضاء، الضالع، تعز، إب، صعدة) وذلك عبر فروع الشركة في المحافظات .
واوضحت شركة النفط ان الكمية الموزعة )عبر فروع الشركة في عواصم المحافظات والمدن الكبيرة هي من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة "جي تي فريدوم"(
ولفتت إلى أن كمية التموين 40 لترا لكل سيارة خلال كل 5 أيام، وأن فترة العمل في المحطات تبدأ من 8 صباحا حتى 12 ظهرا، ومن ال2 عصرا حتى الـ7 مساءً.
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