مستخدمون يبلغون عن "مشاكل" في إنستغرام

أفاد موقع "داونديتكتور"، الذي يرصد أعطال المواقع العالمية، الثلاثاء، بوجود "مشاكل" يواجهها المستخدمون على تطبيق "إنستغرام".
وقال "داونديتكتور"، على صفحته الرسمية في تويتر، إن مستخدمين أبلغوا اليوم عن وجود مشاكل في "إنستغرام" منذ الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش.
وذكر المصدر: "إذا كنتم أيضا تواجهون مشاكل، الرجاء إبلاغنا"، وأرفق تغريدته بهاشتاغ "Instagramdown".
ولم يرد إلى حدود الساعة أي تعليق من "إنستغرام".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أبلغ مستخدمون لمنصة "فيسبوك"، عن مشاكل في استخدامه كذلك.
وتعيد هذه البلاغات المتكررة مخاوف من حدوث عطل عالمي، مشابه لما وقع قبل نحو أسبوع واستمر 6 ساعات.
والاثنين، أعلنت منصة "إنستغرام" التابعة لـ"فيسبوك" أنها تختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على التطبيق.
وقالت "إنستغرام" في تدوينة إن "الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر".
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