رونالدو يستعد لزيارة المغرب هذا الشهر.. والسبب "غير رياضي"

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لزيارة المغرب، وبالتحديد مدينة مراكش، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "شالونج" أن نجم مانشستر يونايتد سيزور مراكش، خلال الأيام القليلة المقبلة (قبل متم أكتوبر)، وسيكون مرفوقا بحبيبته جورجينا رودريغز.

وأوضح أن رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، سيفتتح فندقه الفخم "Pestana CR7" في مراكش، الأول من نوعه في القارة الإفريقية.

ويحتل الفندق موقعا متميزا في "عاصمة النخيل"، وذلك في شارع محمد الخامس الشهير، بين قصر المؤتمرات وحدائق "المنارة".

وأبرزت مصادر محلية أن فندق "بيستانا CR7" سيضم 174 غرفة ومطعمين ومركزا تجاريا وعيادة وشققا فخمة.

وأعجب "الدون" بالمدينة، حين زارها لأول مرة عام 2014، بدعوة من صديقه البطل المغربي في الكيك بوكسينغ بدر هاري، الأمر الذي جعله يقرر استثمار مبلغ 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) في هذا المشروع.

ويسير رونالدو على نهج رياضيين آخرين استثمروا في فنادق، من بينهم لاعب التنس آندي موراي، لكن مشروع رونالدو "بيستانا" له طموحات عالمية.

ويعد المشروع الجديد الخامس في سلسلة "بيستانا سي.آر7"، وهي علامة تجارية تجمع بين الحرفين الأولين من اسم كريستيانو رونالدو (سي.آر) ورقم قميصه (7).

وزار مهاجم "الشياطين الحمر" المغرب، في أكثر من مناسبة، حيث قضى مع عائلته الصغيرة إجازاته القصيرة في مراكش وأكادير (جنوبي البلاد).

وسبق للاعب البرتغالي أن صرح أنه "مغرم بالأجواء والطقوس المغربية".