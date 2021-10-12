فينغر يكشف طريقة لكشف التسلل قد تغير شكل كرة القدم للأبد

كشف المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر، عن طريقة "ثورية" لاحتساب حالات التسلل في المباريات، قد يتم تطبيقها خلال مونديال 2022.

وأشار مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الفرنسي أرسين فينغر، الثلاثاء، إلى إمكانية الكشف عن حالات التسلل "بطريقة آلية في عام 2022"، وتحديدا أثناء مونديال قطر، من دون الإعلان عن الأساليب المستخدمة في التكنولوجيا الجديدة.

وقال مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس: "هناك فرصة جيدة بأن يتم الكشف عن حالات التسلل بطريقة آلية في 2022".

وتابع فينغر قبيل انعقاد ندوات مخصصة للتحكيم تبدأ اعتبارا من 20 الشهر الحالي: "إنني محتفظ بالسرية، لكنها ستكون التطورات التالية في التحكيم".

وأكد فينغر أن مساعي فيفا تقضي بإيجاد أسرع الحلول للمواقف الخلافية عبر استخدام التكنولوجيا، علما ان بعض القرارات الخلافية بشأن حالات التسلل تتخذ في بعض الأحيان باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وكان فيفا أعلن في يونيو 2020 أنه يدرس قرار تبديل التحكيم بحالات التسلل عن طريق "تطوير تقنية شبه آلية للإشارة إلى التسلل، من أجل تزويد "فار" بمعلومات إضافية من شأنها تبسيط عملية اتخاذ القرار وتطوير تحليل الصور".

ومن المتوقع أن يتم تسريع الجدول الزمني لهذا المشروع في ضوء كأس العالم 2022.

وضمن السياق ذاته، اعتبر رئيس الفيفا السويسري-الايطالي جاني إنفانتينو أن هذا التعديل يدخل ضمن إطار "جعل كرة القدم أكثر جاذبية".