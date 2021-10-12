بايدن: الولايات المتحدة تحتاج إلى بناء اقتصاد يعتمد على الطبقة الوسطى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة تحتاج لبناء اقتصادها بالطريقة التى تمكنها من منافسة بقية العالم، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على دور محورى للأمريكيين.





وكتب "بايدن" على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الولايات المتحدة تحتاج إلى بناء اقتصاد يعتمد على الطبقة الوسطى، التى تكون بمثابة محور ارتكازه". وتابع بحسب "سبوتنيك": "نحتاج لاقتصاد يمنح الشعب الفرصة للمضى قدما نحو المستقبل ويمنح الولايات المتحدة الفرصة لمنافسة بقية دول العالم". وقال جو بايدن: "لن تستطيع الولايات المتحدة تحقيق ذلك إلا إذا اعتمدت على التفكير فى هذا الأمر من منظور أكبر". ومنذ مجيئه إلى البيت الأبيض عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يتبنى الرئيس الأمريكى جو بايدن نهجا اقتصاديا يعتمد على دعم الطبقات المتوسطة وجمع المزيد من الضرائب من الشركات الكبرى والأثرياء.

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