البيت الأبيض: بايدن يناقش الوضع فى أفغانستان مع قادة العشرين

جدة - نرمين السيد - ذكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، ناقش الوضع فى أفغانسان مع قادة مجموعة العشرين، والذين اجتمعوا بمشاركة من قادة عدد من الدول الضيوف على المجموعة، ومؤسسات مالية دولية.





وأكد القادة، بحسب بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، على الحاجة الماسة للتركيز الدقيق فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك تهديدات تنظيمى "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، موضحين أنهم ناقشوا أيضًا ضرورة المرور الآمن للرعايا الأجانب والمتعاونين الأفغان الذين يملكون وثائق للسفر. وفى السياق ذاته، وشدد القادة على المسؤلية الجماعية تجاه تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغانى عن طريق المنظمات الدولية المستقلة، وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية لدى جميع الأفغان بمن فيهم من نساء وفتيات والمنتمين للأقليات. وأكد البيان، التزام الولايات المتحدة بالعمل عن كثب، بالشراكة مع المجتمع الدولى وباستخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية والاقتصادية، لمعالجة الوضع فى أفغانسان ومساعدة الشعب الأفغانى.

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