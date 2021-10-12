نيبينزيا: دول إفريقية تواجه فرض نماذج للنظام السياسي والاجتماعي 

صرح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن دولا في إفريقيا تواجه فرض نماذج معينة من الأنظمة السياسية والاجتماعية، وتتعرض لضغوطات سياسية واقتصادية في حال رفضها لها.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "للأسف، تفرض على دول ذات سيادة اليوم نماذج معينة من الأنظمة السياسية والاجتماعية. وفي حال استعراضها لاستقلاليتها، وانتهاكها بعض "القواعد"، تستخدم ضدها العقوبات الأحادية الجانب وحروب تجارية وتغيير الأنظمة بالعنف".
وأضاف المندوب الروسي أنه أكثر من مرة تمت الإشارة إلى انتخابات بمثابة أحد المعايير لتحرك الدولة نحو الاستقرار الداخلي، كأن الانتخابات بحد ذاتها تعتبر دواء شاملا، بينما بقت المسائل الجذرية المثيرة للخلافات دون الاهتمام لسنوات طويلة".
وتابع: "وفي الوقت ذاته، تم في بعض الدول تغيير السلطة بشكل غير مشروع، لكن ذلك لم يثر أي ردود فعل، بل وحظي بالدعم في بعض الأحيان".
وكانت روسيا قد انتقدت تشكيلة بعض اللجان الأممية الخاصة بالعقوبات ضد مختلف الدول الإفريقية، مشيرة إلى أنها كانت غير متزنة في بعض الحالات، وأن بعض الخبراء في تلك اللجان لا يتوافقون مع معايير عدم الانحياز والاستقلالية.
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