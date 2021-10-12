قمة أردنية قطرية.. اليوم

دوت الخليج :- يقوم جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم، بزيارة إلى دولة قطر الشقيقة.ويبحث جلالته مع أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.
وأكد سفير دولة قطر في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ، أن زيارة جلالة الملك إلى الدوحة تأتي تتويجا لمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتتويجا لمسار التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا.
وقال، إن العلاقات الثنائية بين المملكة و قطر شهدت منذ انطلاقها قبل خمسين عاماً تطوراً ونمواً كبيرا في كافة المجالات، بفضل الرؤى الحكيمة للقيادتين.
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