مصر.. شاحنة ذهبت لانتشال جثث غرقى فتعرضت لحادث مميت

حادث مأساوي شهدته مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في مصر، حيث لقي 3 سائقين مصرعهم وأصيب رابع، وجميعهم من العاملين بديوان عام محافظة جنوب سيناء وسقط عيهم جسر عبور مشاة معدني بينما كانوا في طريقهم لانتشال جثث حادث غرق بنطاق المحافظة.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية لموقع دوت الخليج، إن جسر عبور المشاة المعدني الرابط بين حي بدر وحي الزهراء في مدينة الطور بجنوب سيناء، سقط على شاحنة كانت متوجهة مهمة انتشال جثث ضحايا غرق لقوا حتفهم خلال حفرهم بئر بقرية الوادي في طور سيناء.

وأوضح شهود العيان إلى أن ارتفاع مركبة التحميل الثقيلة التي كانت فوق الشاحنة، كان أعلى من ارتفاع سقف الجسر المعدني، وأن سائق النقل لم يقدر الارتفاع جيدا ودخل من أسفل الجسر مسرعا فاصطدم بجسم الجسر الذي انهار فوق كابينة السيارة، فقتل سائقها واثنان كانا معه، بينما أصيب سائق رابع بكسر في القدم.

وانتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث على الفور وحضرت سيارات الإسعاف وتم نقل المصاب إلى المستشفى بينما تم نقل جثث المتوفين إلى المشرحة.

كذلك حضرت النيابة العامة إلى موقع الحادث وأجرت المعاينة اللازمة وسألت شهود العيان كما انتقلت إلى المستشفى لسؤال المصاب في الحادث، من أجل استكمال التحقيق في الواقعة.