مصر.. نشوب حريق هائل بمصنع شهير في العاشر من رمضان

نشب، اليوم الثلاثاء، حريق هائل في مصنع الهلال والنجمة الذهبية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، الواقعة في محافظة الشرقية المصرية، مما أدى إلى إصابة عماق بالاختناق.
وقال موقع صحيفة "الأهرام" المصرية إن الحادث أدى إلى إصابة 3 عمال باختناق، نتيجة تصاعد ألسنة اللهب.
وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق بمصنع الهلال والنجمة الذهبية، وتم الدفع بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
وتبين من تحريات المباحث أن الحريق نشب في أحد المخازن، ويرجح أن سبب الحريق تماس كهربائي.
وأوضحت الصحيفة أن السيطرة على الحريق جارية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى التأميني بالعاشر من رمضان.
وانتقل إلى مكان الحريق حكمدار مديرية أمن الشرقية وعدد من قيادات الحماية المدنية بالمحافظة، وتم إخطار غرفة العمليات بالديوان العام بالزقازيق.
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