لموظفي القطاع الحكومي والخاص سلفة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب خلال 24 ساعة

لموظفي القطاع الحكومي والخاص سلفة بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي توفره منصة سلفة الإلكترونية ، والذي توفره للموظفين في جميع القطاعات ، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية هذا التمويل بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للعملاء ، وذلك من خلال شروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة ، كما تعمل منصة سلفة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل ، عن طريق سرعة الموافقة على الطلب ، وإيداع مبلغ التمويل في الحساب الخاص بطالب التمويل خلال 24 ساعة فقط .

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة في الأردن

تقدم منصة سلفة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية تمويل شخصي سريع وفورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، حيث توفر المنصة هذا التمويل بأقل دخل شهري لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي والموظف في القطاع الخاص أيضاً ، كما توفر منصة سلفة الإلكترونية العديد من الإمتيازات للعملاء عند التقدم بطلب للاستفادة من المنتج ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم الإمتيازات التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في الأردن.

صممت منصة سلفة الإلكترونية عرض تمويل شخصي ليكون مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

خلال 24 ساعة فقط تقدم منصة سلفة الإلكترونية الموافقة الفورية علي طلب الحصول على التمويل الشخصي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من قرض منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الدخل الشهري له.

تمويل منصة سلفة الإلكترونية في الأردن لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

المواطن الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية.

تقدم منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين مبالغ تمويلية تصل إلى 1000 دينار أردني.

إجراءات سريعة وميسرة لإنهاء عملية التمويل ، والاستفادة من قرض منصة سلفة الإلكترونية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

يشترط أن يكون طالب التمويل موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية.

تقوم منصة سلفة الإلكترونية باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة من الراتب الشهري لطالب التمويل.

يجب أن يقوم طالب التمويل بإرفاق طلب التمويل بصورة من الهوية الوطنية له ، وذلك لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية.

شروط الاستحقاق للاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية