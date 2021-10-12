دوت الخليج :- قالت مصادر رسمية في وزارة المياه والري إن اللجان الفنية المختصة لدى الجانب الأردني والإسرائيلي عقدت صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبان. وتم توقيع اتفاق يحصل الاردن بموجبه على شراء كميات مياه اضافية خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقيع اتفاق أردني إسرائيلي لشراء كميات مياه إضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.