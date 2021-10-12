تصفيات مونديال 2022.. الدنمارك تلحق بألمانيا إلى النهائيات

أصبحت الدنمرك ثاني دولة أوروبية تتأهل لكأس العالم 2022 لكرة القدم، قبل مباراتين من نهاية التصفيات، بالفوز 1-صفر على ضيفتها النمسا، الثلاثاء، لتتصدر مجموعتها بفارق لا يمكن للمنافسين تعويضه.
وبعد تأهل ألمانيا، الاثنين، إلى النهائيات التي ينافس فيها 32 فريقا، حجزت الدنمارك مكانها في كأس العالم بهدف يواكيم مايله في الدقيقة 53، لتحقق انتصارها الثامن على التوالي في التصفيات.
وأهدرت الدنمارك العديد من الفرص قبل أن يخدع مايله حارس الفريق الزائر بعد عمل رائع من زميله توماس ديلاني.
ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات فقط في التصفيات الأوروبية إلى النهائيات، بينما يدخل أصحاب المركز الثاني الملحق.
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