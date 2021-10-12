روسيا تعفو عن 300 ألف مهاجر

جدة - نرمين السيد - وأضاف "كوجينوف"، نقلا عن شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الناطقة بالعربية، أن الحديث يدور عن 150 ألف موطن أوزبكى و150 ألف مواطن طاجيكى، مشيرا إلى أن العفو يشمل المهاجرين الذين تم فرض الحظر على دخولهم إلى الأراضى الروسية بقرار من وزارة الداخلية الروسية، ولن يشمل المهاجرين الذين تم طردهم من روسيا بقرار محكمة.
وأفادت وزارة الداخلية الروسية سابقا بأن عدد المهاجرين المتواجدين فى الأراضى الروسية انخفض منذ تفشى جائحة فيروس كورونا من ما بين 10 و11 مليون شخص إلى 7 ملايين شخص.
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