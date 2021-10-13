طريقة حجز الخطوط الحديدية السعودية 1443 من خلال تطبيق سار+ أهم الشروط

وفرت الخطوط الحديدية بدائل للحصول على تذاكر السفر وهي آلية للتنقل من مدينة إلى أخرى حيث أتت ميزة الحجر إلكترونياً عبر الموقع الرسمي وكذلك التطبيق، كما تم تفعيل الاشتراطات بالتحصين الكامل بجرعتين ضد فيروس كورونا ، كمتطلب وشرط أساسي لاستخدام وسائل القطارات، ويسرنا تقديم الطريقة الأسهل التي جاءت بها هيئة الخطوط الحديدية السعودية لحجز المقاعد المطلوبة في القطارات على الأنترنت.

شروط السفر من خلال سار السكك الحديدية

عممت الخطوط الحديدية إجراءات جديدة متمثلاً بمتطلبات وشروط استخدام النقل الحديدي( القطارات) ابتداءً من 4 / 3 / 1443هـ الموافق 10 / 10 / 2021م، حيث يشترط التحصين بجرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة لكافة المسافرين عبر قطارات “سار”. وتلك الشروط تطبق في جميع الشبكات الثلاث( الشمال-الشرق-الحرمين) ماعدا من يثبت حالته التي تظهر في تطبيق توكلنا، باعتباره ضمن الفئات المستثناة.

فيما يلي طريقة حجز تذاكر الخطوط الحديدية من خلال موقع وتطبيق سار

تتيح خدمة تذاكر قطارات “سار” بحث وحجز رحلات القطار عبر الأنترنت، لكي تتمكن من حجز تذكرة القطار وإتمام الدفع لها.

الإنتقال الى موقع الخطوط الحديدية السعودية(سار)

ستشاهد أيقونة “احجز تذكرتك”

حدد محطة المغادرة مثل الدمام ومحطة الوصول مثل الرياض، ثم أنقر فوق (بحث الآن)

أدخل تفاصيل الرحلة والوجهة والتاريخ وعدد الركاب وحدد نوع الرحة( ذهاب وإياب) أو (اتجاه واحد) ثم انقر (فوق متابعة)

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة ثم أنقر فوق “متابعة” لاختيار مقعدك

أختر طريقة الدفع عبر مدى-بطاقة ائتمانية ثم اضغط ادفع الآن

بمجرد تأكيد الحجز الخاص بك، سوف تتلقى رسالة عل هاتف مع رقم الحجز والتاريخ

تحرص هيئة الخطوط الحديدية على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت لإصدار تذكرة حجز بسهولة من خلال توفير تطبيق سار الذي سيضاف إلى وسائل الحجز الإلكتروني للهيئة وإجراء الدفع من خلاله أيضاً، ويمكن استخدام التطبيق الذكي المتوفر على روابط مباشرة للتحميل على أنظمة أندرويد بالإضافة الى الى أجهزة الآيفون.