أعلنت بوابة القبول الموحد الخاصة بوزارة الدفاع السعودي ، علي حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، عن توافر وظائف عسكرية للجنسين من السعوديين وذلك يوم الإثنين 11 أكتوبر ، وذلك لضم مجموعة من خريجي الجامعات السعودية وغير السعودية ممن لهم شهادات موثقة من وزارة التعليم السعودي ، إلي وظائف بوزارة الدفاع السعودي لكلا الجنسين من الرجال والنساء ، ووضعت الوزارة مجموعة من الاشتراطات التي تضم شروط التقديم علي وظيفة جندي في وزارة الدفاع السعودية نستعرضها لكم من خلال مقالنا اليوم ، كما نتعرف علي خطوات التقديم علي الوظائف والوثائق المطلوبة لذلك عبر رابط وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد للاطلاع على الوظائف العسكرية و شروط تقديم وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية .

شروط التقديم علي وظيفة جندي في وزارة الدفاع السعودية

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالمملكة العربية السعودية عن شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع وإجراءات التقديم والقبول برتبة جندي :

المتقدم من الجنسين سعودي ومقيم بالمملكة. يشترط حسن السير والسمعة في المتقدمين. خلو السجل الجنائي من أي سوابق قضائية. اللياقة البدنية والصحية والطبية لأداء مهام الوظيفة. اجتياز الفحص الطبي وإرفاق التقرير. تخطي اختبارات المقابلة الشخصية. توافر المؤهلات العلمية المناسبة للوظيفة. تصديق أي مؤهل علمي خارجي من وزارة التعليم السعودية. لم يسبق فصل المتقدم من أي وظيفة عسكرية. عدم اقتران المتقدم أو المتقدمة بزوج أو زوجة غير سعوديين. الطول الأدنى للمتقدم 160 سم للذكور ، و 155 سم للإناث. ألا يكون المتقدم موظف بأي جهة حكومية.

والنقاط السابقة تنطبق علي جميع الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول و التعيين على وظيفة جندي لدي وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ، و في حال عدم تطابق أي بيان مقدم أو معلومة مع الصحيح في التحريات يتم استبعاد الطلب بحجة التضليل ، علي أن يتم التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

طريقة التقديم علي وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء ، و نعرض لكم في هذه الفقرة خطوات وشروط وإجراءات التقديم والقبول من خلال رابط التقديم لوزارة الدفاع بالمملكة

عن طريق الدخول لموقع وزارة الدفاع السعودية. اختيار مبوب الوظائف. اختيار الوظيفة المطلوبة والتقديم عليها. ملئ استمارة طلب الالتحاق. إرفاق الوثائق التالية : صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

2 صورة شخصية بالألوان مقاس 4 * 6 للمتقدم.

صورة أصلية من دفتر العائلة ( القيد العائلي ). وضع بيانات الاتصال ورقم الجوال ورقم الهوية.

يتم التواصل مع المتقدمين المقبولة طلباتهم بعد أجراء البحث والتحريات ، ويتم تحديد موعد اختبارات بدنية ومقابلات شخصية بعد ذلك.