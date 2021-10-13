الشرطة العراقية تعتقل إرهابيا فى محافظة البصرة

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن قوات الشرطة فى سيطرة الشهيد العميد حسن جلوب مارد "السدرة"، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم المطلوب قضائيا وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وأفادت بأنه قد تم إحالة المتهم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.