الإدارة الأمريكية تثنى على تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكى"، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية : "نهنئ الحكومة العراقية على الإبقاء بالتزامها تنظيم انتخابات مبكرة، ونؤيد تنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمى وتحت مراقبة دولية، وننتظر أن يشكل الممثلون الجدد حكومة تلبى تطلعات العراقيين".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس" :"نهنئ العراق على الانتخابات البرلمانية، التى حظيت بمراقبة الكثير من المنظمات والهيئات، وننتظر الإعلان عن النتائج النهائية، ونتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة حال تشكيلها".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، أمس الإثنين، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المبكرة التى أجريت يوم الأحد، وصلت إلى 41%.

وكشف رئيس مجلس المفوضين فى المفوضية جليل عدنان خلف، فى مؤتمر صحفى ببغداد، أن العدد الإجمالى للمشاركين فى الانتخابات بلغ 9 ملايين و77 ألفا و770 مشاركا.