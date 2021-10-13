يهتم عملاء مصرف alrajhi بمعرفة رقم الحساب من الآيبان الراجحي وهو عبارة عن رقم دولي موحد يجري عن طريقه ترقيم الحسابات المصرفية في المملكة العربية السعودية، والتحقق من صحة أرقام حسابات العملاء محليا ودوليا، فيما يأتي ذلك ضمن الخدمات العديدة التي يقدمها هذا المصرف لجميع العملاء، لحماية أرصدتهم، وزيادة الموثوقية.

كيفية معرفة رقم الحساب من الآيبان الراجحي 1443

ومن الممكن معرفة رقم الحساب من الآيبان الراجحي 1443، للقيام بالعمليات المصرفية، وعلى رأسها إرسال الأموال واستقبالها بكل سهولة وأمان، إضافة إلى دفع الفواتير، وغيرها من المهام المختلفة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي في السعودية، باسم المستخدم وكلمة السر. أو الدخول إلى تطبيق الراجحي ببيانات المستخدم على الهاتف الجوال. كما يمكن معرفة رقم الحساب عن طريق أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في المملكة. أو عبر التواصل مع خدمة عملاء البنك وإمداد الموظف المختص بالبيانات المطلوبة للوصول إلى الرقم. ومن الممكن زيارة أحد فروع البنك للاستعلام عن الرقم بعد إظهار الهوية للموظف.

خطوات استخراج رقم الآيبان من ماكينة الصراف الراجحي

ووفّر بنك الراجحي خدمة إمكانية إصدار رقم الآيبان من ماكينة الصراف الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وذلك باتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الذهاب إلى أقرب ماكينة للصراف الآلي لبنك الراجحي. الدخول إلى قائمة العنوان البريدي. كتابة رقم الهاتف الجوّال. استلام رسالة نصية قصيرة بها رقم الآيبان.

معرفة رقم آيبان الراجحي أونلاين

ويتيح الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي إمكانية معرفة رقم آيبان الراجحي أونلاين، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي alrajhibank.com.sa. اختيار خدمة المباشر للأفراد. تسجيل الدخول إلى تطبيق المباشر للأفراد. ظهور رقم الآيبان الخاص بالعمل في كشف الحساب.

الفرق بين رقم الحساب ورقم الآيبان

وتساءل الكثير من أصحاب الحسابات البنكية في المملكة العربية السعودية، عن الفرق بين رقم السحاب ورقم الآيبان، وذلك على النحو التالي: