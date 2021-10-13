لا تزال سلحفاة نادرة ذات رأسين على قيد الحياة وتحرك أرجلها الست، بعد خروجها للحياة في مركز "بيردسي كيب" للحياة البرية في ماساتشوستس، بعد فقسها قبل أسبوعين.
وقال العاملون بالمركز إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيدا على الديدان والخضروات.
ويعمل الرأسان بشكل مستقل، ويخرجان لاستنشاق الهواء في أوقات مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم.
وأفادت صحيفة "كيب كود تايمز" أنه بعد الفقس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع.
وسيواصل العاملون بالمركز مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برأسين و6 أرجل.. تعرف على السلحفاة "غريبة الأطوار" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.