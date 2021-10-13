مقتل 3 أشخاص فى تفجير بوسط مقديشيو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "شابيل ميديا" الصومالى، أقدم انتحارى على تفجر نفسه فى مطعم مزدحم فى منطقة ياقشيد بالعاصمة الصومالية.

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة فى الصومال.

فيما ضابط مخابرات واثنان من الحراس الشخصيين، مصرعهم، بسبب انفجار لغم أرضى استهدف سيارته فى منطقة داينيل بـ مقديشو فى وقت سابق من أمس الثلاثاء.