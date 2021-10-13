الجزائر.. الحكم بالسجن عامين على شقيق الرئيس الأسبق بوتفليقة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام جزائرية، قضت المحكمة أيضًا، بمعاقبة وزير العدل الأسبق بـ الجزائر، الطيب لوح، بستة سنين سجنًا، وغرامة مالية تبلغ وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار.
وشملت الأحكام القضائية أيضًا، متهمين غير موقوفين أبرزهم الأمين العام السابق بوزارة العدل الجزائرية، حيث برأت المحكمة الأخير إلى جانب بن حراج مختار رئيس مجلس قضاء العاصمة سابقا، وسماعون سيد أحمد قاضى التحقيق بمحكمة سيدى أمحمد سابقا، وخالد باى وكيل جمهورية سابق بمحكمة سيدى أمحمد.
واتهمت المحكمة كل هؤلاء بإساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز، والتحريض على التزوير فى وثائق رسمية، والمشاركة فى إعاقة سير العدالة والمشاركة فى التحريض على التحيز.
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