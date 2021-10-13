شركة الأمثل للتمويل الميسر وأسرع قرض تحصل عليه 50 الف ريال لايتطلب ضامن وبدون تحويل راتب

تتزايد البحث عن شروط التمويلات البنكية من خلال محركات البحث على جوجل لأفضل العروض البنكية، ونجد أفضل العروض البنكية وتقديم القروض بهامش ربح بسيط وبلا ضامن وبشروط ميسرة وعلى فترة سداد طويلة تمويلك السريع من شركة الأمثل للتمويل قرض بدون تحويل راتب لا يتطلب ضامن بقيمة 50 ألف ريال سعودي، ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني اكتب شروط الحصول على القروض للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر تمويلات شركة الأمثل أفضل شركات التمويل في السعودية تقدم القرض بشروط ميسرة السداد وبفترة سماح وسداد طويلة، وشركة الأمثل تقدم أفضل الحلول المصرفية وتلبية الاحتياجات المالية مطابقة للشريعة الإسلامية، وتعمل بتقنية رقمية سريعة في الإجراءات وتنفيذ الطلب، والشركة تعمل بشفافية مٌطلقة ومصداقية في عرض أسعار المنتجات وقيمة الرسوم الفعلية ونسب الربح السنوي وذلك قبل طلب القرض، وقرضك بدون اى شروط تعجيزية لجميع السعوديين اطلب واستلم باسهل اجراءات بنكية، وبسبب الشروط الميسرة يمكن لأي مواطن سعودي الحصول على القرض بكل سهولة ويسر وللإستفسار أو لأية أسئلة يمكنك التواصل مع خدمة العملاء على الرابط وأرقام خدمة العملاء داخل المقال.

شروط طلب قرض شركة الأمثل للتمويل:

واليكم شروط طلب القرض كالتالي:

متاح التمويل للسعوديين فقط. لا يقل عمر العميل سواء (ذكر أو أنثى) عن 21 سنة. أن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الشركات الكبرى.

طريقة طلب قرض بدون تحويل راتب لا يتطلب ضامن:

المستندات المطلوبة كالتالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. العنوان الوطني بالإضافة إلى إثبات سكن ملك أو إيجار. كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور. خطاب تعريف بالراتب يشمل إجمالي الدخل الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين. قد يتطلب وثائق أخرى في بعض الحالات الاستثنائية.

شروط التمويل الخاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة:

إذا كنت صاحب منشآه صغيرة أو حتى متوسطة وتبحث عن النمو السريع و الإزدهار في مجالك فإن شركة “الأمثل للتمويل” تقدم لك باقة واسعة من الحلول التمويلية التي تناسب جميع احتياجاتك وتلبي مختلف أعمالك التجارية.

تعبئة نموذج طلب التمويل صورة من الهوية الوطنية للمالك والشركاء والوكيل صورة من عقد تأسيس الشركة صورة من السجل التجاري كشف حساب بنكي لأخر 12 شهر صورة من القوائم المالية للسنوات الثلاث الماضية (500,000) ريال فأكثر في بعض الحالات الاستثنائية يوجد متطلبات إضافية

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مبلغ تمويل يصل إلى 7,500,000 ريال مدة سداد تصل إلى 48 شهر إجراءات سريعة وسهلة مزايا التمويل للمنشأت:

تمويل بصيغة (التورق) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقابياً. هامش الربح منافس وثابت طوال فترة القرض. تمويل بدون كفيل أو ضامن يصل إلى 50 ألف ريال. السداد على أقساط مريحة حتى 24 شهر. قرض بدون تحويل راتب يصل إلى 100 ألف ريال، علماً بأن في حالة إن زاد المبلغ عن الخمسين ألف ريال يتطلب تقديم ضامن أي يمكنك طلب تمويل ب50.000 بدون كفيل ولا تحويل راتب. أسرع وأسهل إجراءات مع مرونة التعامل مع العملاء. إمكانية السداد المبكر وفق لوائح البنك المركزي.

المستندات المطلوبة:مزايا قرض شركة الأمثل للتمويل:

للرد على اية اسئلة او استفسارات من العملاء نجد توافر خدمة العملاء للتقديم على القرض عن طريق زيارة فرع من فروع الشركة الموجودة في محافظات المملكة أو عبر الموقع الإلكتروني شركة الامثل للتمويل أو الاتصال عبر رقم الهاتف 8003015555، مع الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب.