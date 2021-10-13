طريقة تشغيل شبكة الجيل الرابع 4G للهواتف في مصر

دخلت هذه الشبكات مصر فقد إستطاعت أن تدخل عالم التكنولوجيا الحديثة بشكل أفضل وأكثر توسعًا وذلك لما تمتلكه هذه الشبكات من مزايا متعددة لا حصر لها، ومع بداية انطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع في مصر، انتشرت العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع، ومن أهم هذه المواضيع كيفية تشغيل شبكة الجيل الرابع على الهواتف بسهولة، واليوم ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني سوف نوضح خطوات تشغيل شبكة الجيل الرابع في مصر ومميزاتها وكيفية تشغيلها سواء إن كان لهواتف الأندوريد أو هواتف الأيفون.

خطوات تشغيل شبكة الجيل الرابع في مصر:

قبل البدء في عملية تشغيل هذه التقنية على الهواتف، لابد من أن يكون هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتأكد منها المستخدم قبل تشغيل شبكة الجيل الرابع ومن هذه الخطوات:

جاهزية شريحة الاتصال Sim

حتى يستطيع المستخدم من تشغيل هذه التكنولوجيا على هاتفه، عليه أن يتأكد أولًا أن شريحة الاتصال متاحة وداعمة لهذه التقنية.

فبالنسبة لعملاء الفودافون يمكنهم استبدال الشريحة من أي فرع تابع للشركة، بالإضافة إلى عملاء اورانج يمكنهم استبدال شريحتهم من خلال الفروع مقابل خمس جنيه.

ولكن بالنسبة لعملاء الاتصالات فهم ليسوا بحاجة إلى تغيير الشريحة حيث أنه يتم تفعيل الخدمة تلقائيًا.

نوع الهاتف

لابد من أن يكون الهاتف الخاص بالمستخدم جاهز لدعم تقنية الجيل الرابع، ومن الممكن التأكد من ذلك من خلال قراءة الكتاب المرافق لعلبة الجهاز.

بالإضافة إلى أنه يمكن التواصل مع الشركة المصنعة لمعرفة هذه المعلومات.

ضبط إعدادات الهاتف

أغلب الهواتف بداخل مصر تعمل على نظام الأندوريد، والهواتف الأخرى فهي تعمل بنظام الIOS.

ومن الممكن ضبط إعدادات الهاتف من خلال القيام ببعض الخطوات.

كيفية ضبط إعدادات الهاتف:

بالنسبة لمستخدمي الأندوريد:

يتم الدخول على إعدادات الهاتف.

ومن ثم اختيار الشبكات.

وبعد ذلك اختيار Mobile Networks.

وبعد ذلك يتم استبدال الأوضاع من اتصال عادي لاتصال G4.

بالنسبة لمستخدمي نظام iOS:

يتم الدخول إلى الإعدادات.

ومن ثم اختيار كلمة خلوي.

وبعد ذلك يتم اختيار إعدادات البيانات الخلوية.

ومن ثم يتم تفعيل وضع LTE وبالتالي تعمل شبكات الجيل الرابع.

مميزات شبكات الجيل الرابع:

أبرز مزايا شبكات الجيل الرابع كما يلي:

تقدم هذه الشبكات سرعة فائقة تساعد مستخدميها على استخدام الانترنت بسرعة فائقة تصل نحو 10 أضعاف السرعة العادية. تساعد خدمات الجيل الرابع على تحميل الملفات والفيديوهات والصور بسرعة مقارنةً بغيرها. فمن الممكن تحميل فيديو مدته 20 دقيقة في أربع دقائق فقط. وبسبب هذه السرعة الفائقة يمكنك مشاهدة الأفلام التي ترغب بها بدون أي تقطيع أو مشكلة. وإذا كنت من محبي الألعاب الإلكترونية فحتمًا ستلاحظ الفرق عند استخدامك لشبكات الجيل الخامس. كما أن شبكات الجيل الرابع تساعد في نشر عمليات التواصل الاجتماعي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة عالية.

هل من الممكن أن تنتهي باقة الإنترنت سريعًا بعد تفعيل 4G؟

في الحقيقة فإن زيادة سرعة الإنترنت يساعد على زيادة معدل الاستهلاك للباقة وذلك بسبب أن سرعة التحميل تكون أسرع.

فعلى سبيل المثال لو كانت الباقة تقوم بتكلفتك 25 جنيه وتستخدمها حتى نهاية الشهر، فإنه عند تطبيقك لشبكة الجيل الرابع لن تستطيع هذا الباقة أن تكفي.

في حالة إن كنت ترغب في الحفاظ على الباقة لأطول فترة ممكنة، يمكنك أن تتوقف عن استخدام أي خدمات خاصة بالجيل الرابع. وذلك من خلال ضبط الشبكة التي يقوم هاتفك باستقبالها من خلال إعدادات الجهاز حتى يصبح الضبط يدويًا. ومن ثم قم باختيار شبكات الجيل الثالث، وفي العموم فإنك لن تقوم باستقبال أي خدمات من شبكة الجيل الرابع سوى إذا كانت هذه الشبكة متوفرة في هاتفك من الأساس.

كيفية الحفاظ على باقة الانترنت: