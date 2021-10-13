كورونا يضرب أمريكا بـ أكثر من 55 ألف إصابة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت للإحصاءات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات بـ كورونا إلى 44 مليونًا و401 ألف و209 حالات، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 714 ألفًا و243 حالة.‏

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.