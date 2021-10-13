كورونا يضرب أمريكا بـ أكثر من 55 ألف إصابة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت للإحصاءات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بـ كورونا إلى 44 مليونًا و401 ألف و209 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 714 ألفًا و243 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
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