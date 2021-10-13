الاحتلال يعتقل طفلا فلسطينيا بعد إصابته بالرصاص شرق رام الله

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، أصابت جنود الاحتلال الإسرائيلى، الطفل فى قدمه، قبل أن يعتقلوه، كما تم نقله بمركبة إسعاف إسرائيلية، بعد منعهم الإسعاف الفلسطينى من نقله أو علاجه.
ومن جهة أخرى، اقتلع مستوطنون إسرائيليون، 70 شجرة زيتون، تعود ملكيتها لأحد المواطنين ويدعى حافظ عيسى الهرينى، فى بلدة مسافر يطا، بمحافة الخليل.
وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل، راتب جبور، إن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على المزارعين ورعاة الأغنام فى المنطقة بشكل يومى، لإجبارهم على ترك أراضيهم.
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