اعلان نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس moe.gov.eg موقع وزارة التعليم جميع الولايات

اعلان نتيجة الشهادة السودانية والتي ينتظرها الآن جميع الطلاب في المرحلة علمي وأدبي في مختلف الولايات السودانية، فقد ابدأ سير امتحانات الشهادة السودانية يوم 19 يونيو 2021، وسط تطبيق شديد للإجراءات الاحترازية، واستمرت دون حدوث أى تعقيدات حتى يوم 30 يونيو 2021 وأولياء الأمور يبحثون الآن وسط حالة من التوتر، عن موعد ظهور نتائج شهادة الثانوية السودانية، يريدون الاطمئنان على أولادهم، حيث مازالت عمليات التصحيح لم تنتهي بعد في كل الولايات السودانية، حيث من المنتظر ان يتم الانتهاء تماما من عمليات تصحيح خلال الايام القادمة ومراجعة تقدير الدرجات لجميع الطلاب وسيتم الإعلان الالكترونيه عن نتيجه الشهاده السودانيه برقم الجلوس لجميع الاقسام علمي وأدبي.

موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية

من المنتظر ان يتم خلال الساعات القادمة الكشف عن موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية، حيث ستصدر وزارة التربية والتعليم في السودان بياناً رسمياً بموعد ظهور نتائج الثانوية السودانية، وميعاد المؤتمر الصحفي الخاص بالنتيجة، حيث يتم الان وضع اللمسات الاخيرة حتي يتم الانتهاء تماما من عمليات التصحيح، ومراجعة كل اوراق الاجابات ورصد درجات الطلاب، ومن المؤكد حسب التصريحات الأخيرة للمسؤولين في وزارة التعليم، أن النتيجة ستكون جاهزة قبل منتصف شهر أكتوبر الحالي.

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية

سوف تعلن رسميا وزارة التعليم في السودان عن اعتماد نتائج شهادة السودانية خلال ساعات فقط، حيث سيتم انتهاء جميع عمليات تصحيح يتم اعتماد النتيجة واعلانها إلكترونيا عبر موقع وزارة التعليم في السودان حيث من المنتظر إعلان قبل يوم 15 أكتوبر الحالي على مستوى كافة ولايات السودان، ولاية الخرطوم والجزيرة وولاية البحر الأحمر والنيل الأبيض وستار، وقضارف وولاية النيل الأزرق، والولاية الشمالية، وولاية شمال كردفان وولاية نهر النيل، وولاية غرب كردفان، والولاية الشمالية، ولاية جنوب كردفان، وأيضا الولايات المختلفة ولاية شرق دارفور وغرب دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور، حيث سيعقد وزير التعليم في السودان خلال ساعات مؤتمر صحفي سيتم من خلاله اعلان جميع تفاصيل نتيجه الشهاده السودانيه و أسماء أوائل الطلاب.