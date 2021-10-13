رابط منصة الاختبارات المركزية منصة الاختبارات الإلكترونية رابط ekhtibar.moe.gov.sa

رابط منصة الاختبارات المركزية، ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل الطلاب والطالبات، بخصوص رابط منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية، حيث يتم من خلالها دخول الاختبارات وتقييم الطلاب، وهو رابط مباشر تم إنشائه من قبل وزارة التعليم بالمملكة، للطلاب الذين يتعذر عليهم دخول منصة مدرستي وزارة التعليم من خلال الطريقة العادية للدخول، وبعده الدخول على الاختبار من منصة مدرستي، وتسهيلاً على الطلاب والطالبات تم إنشاء رابط الدخول المباشر على منصة نظام اختبار، من خلال الرابط الرسمي رابط ekhtibar.moe.gov.sa، وذلك لأهمية الاختبارات في تحديد مستوى الطلاب وقدرتهم التحصيلية، وكذلك معرفة نواحي القصور للعمل على تقويتها، وللمساعدة على التقييم السليم ومن ثَمَ العمل على إيجاد الحلول للتقويم، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط الدخول لمنصة اختبار.

رابط منصة الاختبارات المركزية

تحرص دائماً وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على توفير كافة البدائل أمام الطلاب وكافة عوامل النجاح، لذلك ومنذ ظهور وباء كورونا عمدت إلى إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية، ومن أهم هذه المنصات منصة مدرستي تسجيل جديد، والتي تقوم مقام المدرسة من حيث إجراء الاختبارات، وحل الواجبات وكذلك عمل فصول افتراضية للتواصل بين الطلاب ومعلمهم، وتوفير كافة الأنشطة المساعدة على المنصة، وجعل العملية التعليمية عملية شيقة وممتعة وغير مملة، كما أنها لجميع المراحل ولكافة المناهج الدراسية، ونظراً لأهمية الاختبارات قامت وزارة التعليم بعمل رابط خاص بالاختبارات وهو منصة الاختبارات الإلكترونية، وفيما يلي فيديوا توضيحي يشرح كيفية الدخول لمنصة اختبار.

منصة مدرستي تسجيل جديد

تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات للطلاب، فهي بديل مناسب عن المدارس والتي كانت مغلقة بسبب فيروس كورونا الخطير كورونا، ويتم من خلالها عمل فصول افتراضية يتم التفاعل من خلالها بين المعلم وطلابه، ويستطيع الصالب حل واجباته من خلال منصة مدرستي واجبات، وكذلك يتم عمل كافة الاختبارات لقياس مستوى الطلاب لجميع المراحل الدراسية، كما أنه يتم التواصل بين المدرسة وولي الأمر من خلال منصة مدرستي التعليمية رابط مباشر.

يتم الولوج إلى منصة مدرستي من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية الرسمي.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح من اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الإيميل في حالة الدخول عن طريق منصة مدرستي مايكروسوفت.

كتابة رمز التحقق الموجود والظاهر على الشاشة الرئيسية.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

طريقة دخول منصة مدرستي التعليمية