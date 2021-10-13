دولة عربية تسجل صفر وفيات بـ كورونا.. والإصابات 230

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت بيانات وزارة الصحة التونسية إن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا استقرت عند 25 ألفًا و46 حالة، فيما بلغ إجمالى الإصابات أكثر من 710 آلاف حالة منذ بدء الجائحة.
وأضافت الصحة التونسية أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 329، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 682 ألفا و953 شخصا، مشيرة إلى أن عدد من تم تلقيحهم حتى الآن تجاوز عتبة أربعة ملايين.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
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