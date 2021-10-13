لعبة يوم الزفاف تتحول لمصيبة.. وفيديو لما فعلته العروس

أصر عروسان على ممارسة رياضة البيسبول في يوم زفافهما ووثقا ذلك بالفيديوهات، لكن الأمر تحول إلى مشكلة.
ووقعت الحادثة في فندق بمدينة سانت أوستل في مقاطعة كورنوال، جنوب غربي إنجلترا، في أواخر سبتمبر الماضي، وفق ما أوردت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، الأربعاء.
ووثق شريط فيديو لحظة رمي العريس لكرة البيسبول نحو عروسه، التي كانت ترتدي فستانها الأبيض وتحمل مضربا.
وضربت العروس الكرة بقوة نحو عريسها، مصيبة إياه في خصيته، ووقع على الأرض من شدة الإصابة، ثم ركضت في المكان، كما تقضي قواعد اللعبة على وقع تعالي ضحكات الجمهور، التي ربما لا تدرك خطورة الضربة.
وفي الوقت نفسه، ظل العريس ملقى على الأرض قبل أن يهب بعض الحضور لتفقد حالته.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللعبة كانت لحظة غير محظوظة للعروسين، إذ ضربت فيها العروس عريسها في منطقة حساسة.
وانتشر الفيديو بشكل كبير على شبكات التواصل، حيث حصد أكثر من 450 ألف مشاهدة على منصة "تيك توك" فقط، وهناك تندر كثيرون على ضربة العروس غير الموفقة.
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