رابط تسجيل القبول والتجنيد الموحد 1443 رجال ونساء وشروط الالتحاق بالوظائف العسكرية بوابة tajnid

القبول والتجنيد الموحد 1443 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع فتح باب استقبال طلبات القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل بفروع وزارة الدفاع السعودية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وأوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد أن التقديم سيكون على رتبة جندي حتى رتبة رقيب، وسنتعرف سوياً في هذه الصفحة على كافة التفاصيل الخاصة بعملية التسجيل في التجنيد الموحد ١٤٤٣هـ، ورابط الدخول عبر بوابة القبول الموحد – وزارة الدفاع ، للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول شروط القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء.

القبول والتجنيد الموحد 1443

القبول والتجنيد الموحد 1443 ، كما ذكرنا أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب أو فيمن ترغب بإتمام عملية التسجيل عبر بوابة القبول الموحد – وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة العسكرية بفروح وزارة الدفاع السعودية على رتبة جندي وحتى رتبة رقيب، وتتمثل شروط القبول والتنجيد الموحد للرجال والنساء كالتالي.

شروط القبول والتجنيد الموحد نساء:

شروط القبول والتجنيد الموحد رجال:

فيما يخص الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالتسجيل عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع 1443 للرجال ، هي نفس الشروط المرفقة بعاليه التي تخص التقديم للنساء ولكن تختلف في بعض من البنود التي تتمثل في: الحد الأدنى للطول لا يقل عن 160 سم – العمر لا يقل عن 17 ولا يزيد عن 40 عام – عدم التحاق المتقدم لأي كلية أو خدمة عسكرية من قبل، أو يكون فصل أو تم طرده من إحدى القاطعات العسكرية.

تسجيل القبول والتجنيد الموحد 1443 رجال ونساء

أكدت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد خلال بيانها الرسمي عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa على وظائف عسكرية رجال – نساء للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة جندي حتى رقيب أن بداية التسجيل في التجنيد الموحد سيبدأ يوم ١٤٤٣/٠٣/١٨هجرياً. هذا ولم تُحدد الوزارة الموعد المقرر لانتهاء عمليات التسجيل، ونحن سنعمل على متابعة هذا الخصوص حيث سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن موعد إغلاق بوابة القبول والتجنيد الموحد وسنوافيكم بكافة التفاصيل وكل ما هو جديد من أخبار فيما يخص القبول والتجنيد الموحد 1443.