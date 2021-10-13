فيديو الطائرة يثير الجدل.. ماذا فعل محمد رمضان مع المضيفتين؟

من جديد أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر، الثلاثاء، فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، يرقص فيه مع مضيفتي طائرته الخاصة، التي أقلته إلى مدينة "الجونة" بمصر لحضور مهرجانها الفني.

وما زاد الانتقاد حدة هو ظهور المضيفتان تتمايلان بوصلة رقص مع الفنان المصري على موسيقي أغنيته "يا حبيبي"، وكانتا قريبتان منه، وأمسك بيد أحدهما وتبادلا حركات الرقص سويًا.

وكتب محمد رمضان علي الفيديو الراقص له وللمضيفات، "المضيفة الفرفوشة رزق"، وقبل نشر الفيديو، شارك الفنّان المصري المثير للجدل، متابعيه صوراً له، عاري الصدر مرتدي قلادةٍ ذهبية، ويتناول الطعام على متن الطائرة.

مشاركته في المهرجان

ويستعد رمضان لتقديم أغنية خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة التي ستنطلق يوم 14 أكتوبر وتنتهي 22 من نفس الشهر، ومن المنتظر أن يقدم محمد رمضان أغنية جديدة سجلها للحفل خصيصا، وانتهي من تسجيلها منذ أسابيع قليلة.

وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية وليلي علوي وسمية الخشاب وإلهام شاهين وهالة صدقي وطارق لطفي ومني زكي ونيللي كريم وأنوشكا وبسمة ولبلبة وروجينا وأشرف عبد الباقي وريهام عبد الغفور ونجلاء بدر وسوسن بدر وأحمد داش وأحمد داوود ومايا دياب والمخرجة إيناس الدغيدي وأمير المصري.