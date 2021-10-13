كورونا يقصف دول إفريقيا بـ 8 ملايين إصابة و215 ألف حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه تم تسجيل 215 ألفا و500 حالة وفاة جراء الإصابة بـ الفيروس التاجى حتى الآن، فيما بلغ إجمالى المتعافين 7 ملايين و760 ألفشخص.
كورونا فى إفريقيا
وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل نسبة التطعيم 4.3% من سكان القارة السمراء بـ لقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 6.7 فى المائة من سكان القارة.
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