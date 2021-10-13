الصين تختبر 200 ألف عينة دم فى ووهان للبحث عن أصل كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسب شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، تنوى السلطات الصحية اختبار نحو 200 ألف عينة محفوظة فى بنك الدم الخاص بووهان، بما فى ذلك عينات تعود إلى الأشهر الأخيرة من عام 2019 حيث بدأ انتشار المرض فى الصين قبل أن ينتقل إلى الخارج.

وجاءت هذه الخطوة بناء على توصيات من محققى منظمة الصحة العالمية، الذين يعتقدون أن تحليل الدم من الممكن أن يكون مصدرا مهما لمعلومات رئيسية، قد تساعد فى تحديد كيف ومتى وأين انتقل الفيروس إلى البشر لأول مرة.

وبحسب الخبراء، فأن العينات، إذا كانت محفوظة بشكل صحيح، يمكن أن تحتوى على "علامات حاسمة لأول أجسام مضادة صنعها البشر ضد المرض".

وقال يانتشونج هوانج، كبير زملاء الصحة العالمية فى مجلس العلاقات الخارجية الصينية لـ"سى إن إن": "هذا يوفر أقرب ما رأيناه من عينات لمساعدتنا على فهم توقيت تفشى المرض".

كذلك، قالت الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة بجامعة كولومبيا الأمريكية مورين ميللر، إن العينات "ستحتوى بالتأكيد على أدلة حيوية" تفيد في تتبع أصل كورونا، وحثت بكين على السماح للخبراء الأجانب بمراقبة العملية.