مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في عورتا شرق نابلس

قطع مستوطنون، عشرات أشجار الزيتون في اراضي بلدة عورتا، شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن الاهالي اكتشفوا اليوم الاربعاء، قيام مستوطنين بقطع عشرات اشجار الزيتون من اراضي عورتا المقامة عليها مستوطنة "ايتمار"، ورش بعضها بمواد سامة، ما أدى إلى جفافها.

وكان مستوطنون، قد اقتلعوا أمس نحو 900 شتلة مشمش وزيتون، وسرقوا ثمار الزيتون، من أراضي سبسطية شمال نابلس، و70 شجرة زيتون في مسافر يطا، جنوب الخليل.