التعليم إجازة نهاية أسبوع مطولة 1443 بمدارس المملكة العربية السعودية

التعليم إجازة نهاية أسبوع مطولة 1443 ، بجميع مدارس المملكة العربية السعودية، وفق خطة سير العملية التعليمية، الموضوعة من قبل وزارة التعليم السعودي، بقيادة معالي الوزير الدكتور/ حمد بن محمد آل شيخ، وهي نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والإثنين المقبلين بمشية الله، الموافق 11 من شهر ربيع الأول للعام 1443هـ، الموافق 17 من شهر أكتوبر للعام 2021م، إضافة ليوم الإثنين 12 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 18 أكتوبر 2021م، وهي إجازة أسبوع مطولة للفصل الأول من العام الدراسي بالنظام الجديد 1443هـ، نظام الثلاث فصول الجديد، وستكون مدتها من ثلاث إلى أربعة أيام، بسبب ضم يومي السبت والجمعة عطلتي نهاية الأسبوع إليها.

إضافة لما سبق ذكره، فإن وزارة التعليم السعودية، بقيادة معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، قرر بأمر ملكي سامي، العمل على وضع خارطة التعليم الحضوري للعام الدراسي 1443هـ، بنظام الثلاث فصول، وفق خطة تطوير التعليم بالسعودية، بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030م، بحيث يتماشى التعليم السعودي مع النظام العالمي، مما يشجع على رفع مهارة ومعرفة الطلاب، ورفع الكفاءة التعليمية.

والجدير بالذكر أن النظام التعليمي الجديد، وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة، يهدف إلى:

أولًأ العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030م، بمحاكاة النظام العالمي في شتى المجالات، والمنافسة عالميًا. كذلك العمل على رفع النواتج التعليمية، لدى طلاب وطالبات السعوديين، من خلال تحسين نتائج الاختبارات الدولية. أيضًا استثمار مدة العام الدراسي بشكل الأمثل. العمل على المساهمة في تطوير المناهج، والخطط الدراسية، من خلال محاكاة الممارسات العالمية بالمجال التعليمي.

كما تهدف طول الإجازات التي تمتد ل12 أسبوع خلال العام الدراسي إلى:

تحسين البناء المعرفي للطلاب والطالبات السعوديين.

استثمار فترات الاختبارات الدراسية، بدلًا من تخصيصها لاختبارات فقط.

في الختام نذكر أيضًا القرارات الاستثنائية التي اتخذتها، وزارة التعليم السعوي، بشأن تحديث المناهج التعليمية، وعلى رأسها دراسة المناهج الموسيقية، بعد قرار منعها منذ 60 عام، كذلك دخول اللغة الإنجلزية للمرحلة الابتدائية رسميًا، للعمل على سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل الحديثة والدراسة الأكاديمية، وخلق جيل جديد بمقاييس تعليمية عالمية لتحقيق رؤية المملكة 2030م.